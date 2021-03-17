توقعات بعدم دعوة سيول لعضوية كواد في الوقت الحالي

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توقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" ألا تقترح الولايات المتحدة انضمام سيول إلى المبادرة الرباعية الاستشارية الأمنية، "كواد"، خلال الزيارة المشتركة إلى سيول بواسطة وزيريْ الخارجية والدفاع الأمريكييْن هذا الأسبوع.وفي حديثه أمس الثلاثاء أمام لجنة الدفاع الوطني التابعة للبرلمان، وجّه النائب المستقل "هونغ جون بيو" سؤالا لوزير الدفاع عن رد الوزارة المحتمل إذا عُرض عليها الانضمام إلى تلك المبادرة الرباعية المناهضة للصين، والتي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، فرد "صوه" بالقول إنه من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الاقتراح عندما يزور وزير خارجيتها "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن" سيول، اليوم الأربعاء. وقال الوزير الكوري الجنوبي إنه لا توجد مثل هذه الإشارة من قبل الولايات المتحدة، وأن الوزارة لم تراجع هذا الأمر.وتوقع "صوه" أن تركز المحادثات بين المسؤولين الكوريين والوزيرين الأمريكييْن الزائرين، على الأرجح، على تحالف سيول وواشنطن، والتعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وكانت هناك توقعات بأن واشنطن قد تسعى إلى مشاركة سيول في إطار عمل المشاورات الاستراتيجية "كواد بلاس" بعد انعقاد القمة الأولى للمبادرة الرباعية الأسبوع الماضي.