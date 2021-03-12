الولايات المتحدة واليابان تؤكدان أهمية التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية

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أكدت الولايات المتحدة واليابان على أهمية التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية.وقال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنه تم التأكيد على هذا التعاون خلال محادثات "اثنان زائد اثنين" بين وزيري الخارجية والدفاع للولايات المتحدة واليابان، التي عقدت في طوكيو في وقت سابق من يوم أمس.وقد التقى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن" مع "موتيغي" ووزير الدفاع الياباني "نوبو كيشي"، في أثناء زيارة الوزيرين الأمريكيين إلى اليابان التي كانت أول وجهة خارجية لهما منذ توليهما منصبهما في وقت سابق من هذا العام.ومن المقرر أن يتوجه الوزيران الأمريكيان إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مماثلة مع المسؤولين الكوريين.وقال موتيغي في مؤتمر صحفي منفصل إنه وبلينكين أعادا التأكيد خلال محادثاتهما الثنائية في وقت سابق على التعاون مع كوريا. وخلال اجتماع "اثنان زائد اثنين"، أعادت واشنطن وطوكيو أيضا التأكيد على قرارهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية تماما.