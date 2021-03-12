سيول ترد على انتقادات بيونغ يانغ بالتشديد على الحوار

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنه يجب استئناف المحادثات بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "تشيه يونغ سام" موقف حكومة كوريا الجنوبية في إحاطة إعلامية منتظمة يوم أمس الثلاثاء ردا على الانتقادات الشديدة من قبل كوريا الشمالية بشأن المناورات العسكرية المشتركة الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث كرر "تشيه" موقف سيول بأنه سيكون من الأفضل استئناف المحادثات بسرعة لدفع جهود نزع السلاح النووي بالكامل، وبناء نظام قوي للسلام في المنطقة.وفيما يتعلق بالزيارة المشتركة إلى سيول بواسطة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن"، قال المتحدث الرسمي إن الحكومة ستستغل هذه الزيارة وغيرها من الفرص المختلفة لمواصلة المناقشات المتعلقة مع الولايات المتحدة للمضي قدما في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد انتقدت في وقت سابق من يوم أمس التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، وهددت بالتخلي عن اتفاقية السلام العسكرية بين الكوريتين، بل وإلغاء الجهاز المسؤول عن شؤون العلاقات بين الكوريتين. كما حذرت إدارة "جو بايدن" من الانخراط في مثل هذه الأعمال العدائية، قائلة إنه من الأفضل عدم القيام بأشياء من شأنها "منعها من الحصول على نوم جيد ليلا" إذا كانت لا ترغب في فقدان النوم خلال السنوات الأربع القادمة.