قائد أمريكي يحذر من أن كوريا الشمالية تحقق نجاحا مقلقا في قدراتها النووية

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قال قائد عسكري أمريكي إن كوريا الشمالية حققت "نجاحا مقلقا" في سعيها لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات مسلحة نوويا وقادرة على تهديد الولايات المتحدة.وفي تقرير قدمه إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قبل جلسة استماع عقدت أمس الثلاثاء، قال الجنرال "غلين فان هيرك" قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، إن نظام "كيم جونغ أون" يعتقد أن مثل هذه الأسلحة ضرورية لردع أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة وأيضا ضمان بقاء نظامه.وأشار إلى أنه في عام 2017، اختبرت كوريا الشمالية بنجاح جهازا نوويا حراريا، مما أدى إلى زيادة القدرة التدميرية لأسلحتها الاستراتيجية من حيث الحجم، بالإضافة إلى ثلاث صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة.وقال "فان هيرك" أيضا إن كوريا الشمالية أشارت إلى أنها لم تعد ملزمة بالوقف الاختياري للاختبارات النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات من جانب واحد، والذي تم الإعلان عنه في عام 2018، مما يشير إلى أن نظام "كيم جونغ أون" قد يبدأ في اختبار تصميمات محسنة للصواريخ البالستية العابرة للقارات في المستقبل القريب.