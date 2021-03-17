وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يصلان إلى كوريا الجنوبية اليوم

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من المنتظر أن يصل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في إطار أول جولة خارجية لهما منذ بدء إدارة "جو بايدن". وسوف يصل وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن" في حوالي الساعة 3 من بعد ظهر اليوم بعد اختتام رحلتهما إلى اليابان. وفي اليوم الأول من الزيارة، سيلتقي "بلينكين" بوزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" في مقر وزارة الخارجية لمدة ساعة بدءا من الساعة 6:30 مساء، بينما سيلتقي "أوستن" بوزير الدفاع "صوه أوك" لمدة ساعة تقريبا بدءا من الساعة 4:15 مساء في مقر وزارة الدفاع. وفي يوم الغد الخميس سيجتمع الوزراء الأربعة ضمن ما يسمى باجتماع "اثنان زائد اثنين"، ويليه مؤتمر صحفي مشترك في الساعة 11:30 صباحا. وبذلك سيُستأنف حوار "اثنان زائد اثنين" بعد تعليقه بواسطة إدارة "دونالد ترامب" السابقة، ومن المتوقع أن تركز المناقشات خلاله على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، وتنسيق الجهود في المعركة العالمية ضد جائحة كورونا، كما يُتوقع أيضا أن يتناول التعاون الثلاثي مع اليابان. وسوف يصدر الوزراء الأربعة بيانا مشتركا حول قضايا التحالف وشبه الجزيرة الكورية، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي. وسوف يقوم "بلينكن" و"أوستن" بعد ذلك بزيارة مجاملة للرئيس الكوري "مون جيه إين"، ثم يغادرا كوريا الجنوبية يوم الجمعة.