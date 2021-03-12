البيت الأبيض يمتنع عن التعليق المباشر على كوريا الشمالية ويشدد على المسار الدبلوماسي

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شددت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، على المسار الدبلوماسي من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها بيونغ يانغ للمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" أمس الثلاثاء إنه ليس لديها تعليق أو رد مباشر على انتقادات كوريا الشمالية، لكن تركيز الولايات المتحدة حاليا ينصب على العمل والتنسيق مع شركائها وحلفائها حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت أن هدف الولايات المتحدة سيتركز دائما على الدبلوماسية ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد انتقدت في وقت سابق من يوم أمس التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، وهددت بالتخلي عن اتفاقية السلام العسكرية بين الكوريتين، وإلغاء الجهاز المسؤول عن شؤون العلاقات بين الكوريتين. وفي أول رسالة مباشرة من جانب كوريا الشمالية إلى إدارة "جو بايدن"، حذرت "كيم" إدارة "بايدن" من الانخراط في مثل هذه الأعمال العدائية، قائلة إنه من الأفضل عدم القيام بأشياء من شأنها "منعها من الحصول على نوم جيد ليلا" إذا كانت لا ترغب في فقدان النوم خلال السنوات الأربع القادمة.