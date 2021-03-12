انخفاض عدد العاملين في كوريا خلال شهر فبراير بحوالي 500 ألف

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انخفض عدد العاملين في كوريا الجنوبية بحوالي 500 ألف شخص خلال شهر فبراير الماضي مع استمرار وباء كورونا في التأثير سلبا على سوق العمل.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في فبراير بلغ 26 مليونا و40 ألفا، بانخفاض قدره 473 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال التقرير إن فبراير كان الشهر الثاني عشر على التوالي الذي استمر فيه انخفاض عدد الوظائف، وهي ما تُعد أطول فترة انخفاض منذ فترة الـ16 شهرا التي شهدت انخفاضا مستمرا في الوظائف بدءا من يناير 1998 إلى أبريل 1999.وقد عانت جميع الفئات العمرية من فقدان الوظائف باستثناء أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وانخفض معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1,4% على أساس سنوي، ليصل إلى 58,6%، وهو أقل مستوى في أشهر فبراير منذ عام 2013.وارتفع معدل البطالة بنسبة 0,8% ليصل إلى 4,9%، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 201 ألف مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى مليون و400 ألف شخص.