كوريا تقرر مواصلة التطعيم بلقاحات أسترازينيكا

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية استمرار برنامج التطعيم بلقاحات أسترازينيكا على الرغم من تعليق استخدامها في حوالي 20 دولة.وقال فريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا في بيان أصدره اليوم الأربعاء إنه لا توجد تقارير محلية عن وجود علاقة بين لقاحات أسترازينيكا وحدوث جلطات في الدم.ويذكر أن حالات الوفاة بسبب جلطات الدم بعد التطعيم بلقاحات أسترازينيكا مؤخرا قد دفعت كلا من النمسا وإيطاليا ودول أوربية أخرى إلى تعليق التطعيم باللقاحات التي تصنعها شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد مؤقتا.وقد تم إعطاء اللقاح لحوالي 570 ألف شخص في كوريا الجنوبية حتى الآن.ووفقا لفريق العمل، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن جلطات الدم مرتبطة بتلك اللقاحات، وأن الخوف لا ينبغي أن يكون سببا لوقف عمليات التطعيم.