الحكومة الكورية تعلن عن خطة لمنع المضاربات العقارية

Photo : YONHAP News

صرحت الحكومة الكورية بأنها ستعلن قبل نهاية هذا الشهر عن خطة للحد من المضاربات العقارية وإصلاح هيئة الإسكان، وذلك بعد فضيحة تورط موظفي الهيئة في مضاربات عقارية.وأوضح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في اجتماع لمتابعة السوق العقارية عقده صباح اليوم في مقر الحكومة في سيول بحضور الوزراء ذوي الصلة، أن الحكومة تجري عملية استعراض للخطة حاليا من أجل الإعلان عنها قبل نهاية هذا الشهر، بحيث تتضمن تدابير للوقاية والكشف والمعاقبة والاسترداد فيما يتعلق بالمضاربات العقارية، مؤكدا على أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على إعداد تدابير تستهدف التخلص بشكل كامل من الفساد الذي يزعزع سوق العقارات في البلاد.وفيما يتعلق بإصلاح هيئة الإسكان الكورية، قال هونغ إن الحكومة ستفحص كل أعمالها بما في ذلك دورها ووظيفتها وهيكلها الإداري، إلى جانب تعزيز نزاهتها وإدارتها الأخلاقية، مشيرا إلى أنه يعمل فيها حوالي 10 آلاف موظف، وتبلغ قيمة أصولها 185 تريليون وون.وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا أكثر سبل الإصلاحات قوة وفعالية في هذا الصدد.