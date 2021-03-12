اختبار خدمة نقل الأمتعة من المطارات بدءا من شهر أبريل

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قررت الحكومة الكورية البدء في اختبار خدمة اكتشاف ونقل الأمتعة من المطارات إلى مقاصدها.وأعلنت وزارة الأراضي والنقل عن خطة أمن الطيران لعام 2021 بما في ذلك هذه الخدمة، التي تقوم من خلالها شركات موكلة باكتشاف الأمتعة المطلوبة في المطارات ونقلها إلى مقاصدها.ومن المتوقع أن يبدأ اختبار تلك في شهر أبريل القادم، كما يتوقع أن يتم بناء نظام للتفتيش عن بعد بدءا من شهر يوليو، وهو نظام يعفي من تفتيش الأمتعة المنقولة من مطار إنتشون الدولي الكوري إلى مطار أتلانتا الأمريكي.وتحتوي الخطة على 23 خطة فرعية تفصيلية في 5 مجالات، بما في ذلك طريقة تبسيط إجراءات المقابلة الأمنية، والتفتيش الإضافي على الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة، وبناء نظام يتعامل مع مسألة تسيير طائرات الدرون بطريقة غير قانونية.