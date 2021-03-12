الرئيس الكوري يلتقي بـعدد من الوزراء من أمريكا اللاتينية

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التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" بـ4 مسؤولين من دول أمريكا اللاتينية في مكتب الرئاسة الكورية أمس، حيث أعرب عن تطلع كوريا إلى التعاون مع دولهم، وقال إن كوريا تمثل أنسب شريك موثوق به للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الصديق للبيئة، وهو ما تركز عليه حاليا دول أمريكا اللاتينية.يذكر أن المسؤولين الأربعة هم: وزير خارجية كوستاريكا "سولانو كيروس"، ووزير خارجية غواتيمالا "بيدرو برولو"، ووزير الزراعة والتنمية الكولومبي "رودولفو سي نافارو"، الذين يزورون كوريا حاليا لحضور منتدى التعاون الرقمي بين كوريا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب السفير البرازيلي لدى كوريا "لويس لوبيس".وكان هذا اللقاء الأول من نوعه ضمن التحركات الدبلوماسية المباشرة التي يقوم بها الرئيس مون منذ بداية هذا العام.وخلال اللقاء، شدد الرئيس على أن كوريا لديها إرادة قوية لتقديم دعم فعال للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كوريا ظلت تطور علاقات صداقة وود طويلة الأمد منذ حوالي 60 عاما مع تلك الدول الأربع تحديدا من بين دول أمريكا اللاتينية.كما أشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأمريكا اللاتينية قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر لتقترب كوريا من بناء شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة تغطي كل العالم دول.وأعرب عن أمله في أن تحقق المشروعات التي سيتم نقاشها في المنتدى مزيدا من التعاون والتعايش في مجالات المناخ والبيئة والتحول الرقمي.تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الخارجية والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكوريتين تقيمان المنتدى خلال اليوم والغد في إطار منتدى التعاون المستقبلي بين الطرفين الذي ظل يقام سنويا منذ عام 2008.