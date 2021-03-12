تقرير رسمي كوري حول تكوين جلطات في الدم بعد التطعيم بلقاح أسترازينكا

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اتضح أن هناك حالة واحدة من حدوث جلطة في الدم من بين أولئك الذي توفوا بعد تلقي لقاح أسترازينكا في كوريا الجنوبية.وقالت "جونغ اون كيونغ" رئيسة هيئة التعامل مع الأمراض في اجتماع عام عقدته اللجنة البرلمانية للصحة والرفاهية اليوم في مقر البرلمان، إن الهيئة أُبلغت بحالة واحدة من تجلط الدم بين الوفيات، وكانت لمريضة في الستينيات من العمر في مستشفى للرعاية الصحية.وأضافت جونغ أنها لم تحصل بعد على تقرير رسمي عن نتيجة تشريح الجثة، مشيرة إلى أن وكالة الأدوية الأوربية ومنظمة الصحة العالمية تقولان إنه ليس هناك ارتباط واضح بين التطعيم بلقاح أسترازينيكا وحدوث جلطة في الدم.كما أشارت إلى أن فريق التحقيقات المتخصص في هذا الشأن قد توصل إلى استنتاج مؤقت مفاده أن الحالة الكورية الوحيدة قد حدثت على الأرجح نتيجة لسبب آخر وليس بسبب تلقي اللقاح، موضحة أن عملية تشريح الجثة تجري حاليا، وأن الهيئة تنوي توكيل خبراء بدراسة نتيجة التشريح.وبناء على ذلك قررت السلطات الصحية الكورية استمرار عمليات التطعيم بلقاحات أسترازينيكا كما هو المقرر منذ البداية.ومن ناحية أخرى، تنفذ بلدية سيول حاليا مرسوما إداريا خاصا لفحص العمال الأجانب المقيمين في البلاد بدءا من اليوم وحتى يوم 31 من هذا الشهر.وقالت "بارك يو مي" المراقبة على الوقاية من وباء كورونا في مركز التعامل مع الأمراض والوقاية منها إن أصحاب الشركات التي توظف عمالا أجانب يتوجب عليهم إخضاع عمالهم للفحوصات.