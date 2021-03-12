مباحثات هاتفية بين وزيري المالية الكوري والأمريكي

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ناقش "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت آلون" سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وقالت وزارة المالية الكورية إن هونغ أجرى صباح اليوم أول اتصال هاتفي مع الوزيرة الأمريكية منذ توليها مهام منصبها، حيث أكد خلال المباحثات على أن هناك مجالا كبيرا للتعاون في القطاع المالي بين البلدين نظرا لوجود الكثير من النقاط المشتركة بين الحكومتين الكورية والأمريكية الحاليتين.كما قال إن البلدين يتفقان على أهمية التكيف مع تغير المناخ، وأعرب عن أمله في أن يقوما معا بدور قيادي في ترسيخ التعاون على صعيد المجتمع الدولي في التكيف مع تغير المناخ، خلال مؤتمر قمة المناخ الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أبريل القادم، ومؤتمر قمة النمو الأخضر والأهداف الدولية لعام 2030 الذي سيعقد في كوريا في شهر مايو القادم.وبالإضافة إلى ذلك، اقترح هونغ تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في الصناعات الصحية والبيولوجية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي والتقنيات المتقدمة.ومن جانبها، أعربت الوزيرة الأمريكية عن تقديرها لديناميكية ومرونة الاقتصاد الكوري، وأكدت على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما رحبت بالجهود التي تبذلها كوريا من أجل التعامل مع قضية تغير المناخ.واتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما في المستقبل من أجل ترسيخ التعاون بشكل وثيق في القضايا الراهنة الرئيسية، بما في ذلك قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.