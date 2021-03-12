بلينكن يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أثار وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قضية انتهاك حقوق الإنسان "واسعة الانتشار" في كوريا الشمالية، وذلك في أول لقاء مباشر له مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول. وفي تصريحاته الافتتاحية خلال لقائه مع وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ"، شدد "بلينكن" على استمرار "الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق التي يمارسها النظام الاستبدادي ضد شعبه"، مؤكدا على ضرورة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء الآخرين، من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والتركيز على برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي بوصفه تحديا مشتركا.وأشار "بلينكن" إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون سيول جزءا من أول جولة خارجية له ووزير الدفاع "لويد أوستن"، موضحا أنهما جاءا إلى سيول من أجل "تنشيط وتحديث" التحالف الذي وصفه بأنه "حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار، ليس في المنطقة فقط بل في العالم أيضا". وسلط "بلينكن" الضوء على الرؤية المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهادئ والهندي، وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، مشيرا إلى انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في التبت وادعاءاتها العدوانية في بحر الصين الجنوبي.كما ذكر أيضا التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية من قبل حكومة الانقلاب العسكري في ميانمار. وقد بدأ الوزير الأمريكي بيانه بإدانة عملية إطلاق النار الدامية في مدينة "أتلانتا" الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت عن وفاة 4 نساء على الأقل من أصل كوري جنوبي. وأعرب عن تضامنه قائلا إن ذلك العنف المروع لا مكان له في أمريكا.