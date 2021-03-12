وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يشددان على التعاون الثلاثي مع اليابان

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اتفق وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي على أهمية التعاون الثلاثي مع اليابان للرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتشكيل هيكل أمني تعاوني في منطقة شمال شرق آسيا.ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبادل وزير الدفاع "صوه أوك" ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" هذا التصور خلال محادثاتهما الثنائية في سيول أمس الأربعاء، حيث أكدا مجددا على أن تحالف سيول وواشنطن قد ظل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، على مدار السبعين عاما الماضية.كما ناقش المسؤولان الأهداف المشتركة للتحالف المتمثلة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإقامة السلام الدائم في المنطقة. وفيما يتعلق بنقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب على أساس استيفاء الشروط اللازمة، تعهد الوزيران بمواصلة الجهود في هذا الشأن، واتفقا على أهمية التنسيق الوثيق للحفاظ على موقف دفاعي مشترك متين، ومواصلة التنسيق بينهما.