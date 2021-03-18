مرشحة الحزب لعمودية سيول تصبح المرشحة الموحدة للمعسكر الحاكم

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تغلبت "بارك يونغ سون" مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم، على "كيم جين إيه" النائبة عن الحزب الديمقراطي المفتوح، لتصبح المرشحة الموحدة للمعسكر الحاكم في انتخابات عمودية سيول.وأعلن رئيس الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي "كيم جونغ مين" أمس الأربعاء أن "بارك" هي الفائزة في الانتخابات التمهيدية التي استمرت ليومين.وتعكس النتيجة –التي تأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات الفرعية يوم 7 أبريل– أصوات أعضاء الحزبين وكذلك أصوات المواطنين في سيول، في عينة عشوائية تم اختيارها بنسبة متساوية.ولكن لم يتم الإعلان عن النسب المحددة التزاما بقرار لجنة الانتخابات الوطنية التي تحظر ذلك في الانتخابات التمهيدية التي تتضمن انتماءات حزبية متعددة.وكان الهدف من الانتخابات التمهيدية للمعسكر الحاكم لفت انتباه الجمهور وحشد الدعم قبل الانتخابات الفرعية لمنصب عمدة بلدية سيول، ولكن تم تقييمها على أنها أقل نجاحا من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيّا إلى الانتقادات العامة المتزايدة بشأن مخالفات الاستثمار في الأراضي التي تورط فيها موظفون عموميون.