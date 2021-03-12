سيول وواشنطن تؤكدان على الطبيعة المُلحّة للقضايا الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

في أول اجتماع مباشر لهما، اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" على أن القضية النووية لكوريا الشمالية من القضايا الملحة التي يجب معالجتها بشكل عاجل.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرين أجريا مناقشات معمقة حول كيفية تنسيق الجهود لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، كما اتفقا على أهمية وضع وتنفيذ استراتيجية منسقة بالكامل تجاه كوريا الشمالية.وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضا على التعاون الوثيق في عملية المراجعة الشاملة التي تقوم بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياساتها إزاء كوريا الشمالية.ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته حول هذا الاجتماع إن "بلينكن" و"جونغ" أكدا على أن قضايا كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية تعد من أولويات التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأكدتا مجددا على الالتزام المشترك بمعالجتها وحلها.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" إن الجانبين اتفقا على الالتزام بتعزيز التحالف، والدفاع ضد أي استخدام للقوة، والحفاظ على أمن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائهما.