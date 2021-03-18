كوريا الشمالية تصف محاولات الاتصال الأمريكية بأنها خدعة رخيصة

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أكدت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة حاولت مؤخرا الاتصال بها، لكنها ستستمر في تجاهل أي اتصالات ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونغ يانغ.وأصدرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" هذا الموقف اليوم الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأكدت "تشيه" أن الولايات المتحدة حاولت بدء الاتصال بالفعل منذ منتصف فبراير عبر قنوات متنوعة، بما في ذلك قناة نيويورك، التي تشير إلى البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة، والتي يوجد مقرها في نيويورك.وقالت نائبة الوزير إن الولايات المتحدة تواصلت مع بيونغ يانغ حتى في اليوم السابق لبدء مناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية، عن طريق "دولة ثالثة".ورفضت "تشيه" محاولات الولايات المتحدة للتواصل مع بلادها ووصفتها بأنها "خدعة رخيصة لكسب الوقت"، وشددت على أنه لن يتم التواصل بين الطرفين حتى تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها العدائية تجاه بيونغ يانغ، التي ستستمر في تجاهل محاولات الاتصال الأمريكية.وأفادت بعض التقارير الإعلامية بأن تلك المحاولات كانت عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني ورسائل هاتفية عبر طرق مختلفة، بما في ذلك التواصل عن طريق دولة ثالثة.وجاءت تلك التصريحات فيما يقوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن" بزيارة إلى سيول لإجراء محادثات مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.