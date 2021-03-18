كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريباتهما المشتركة اليوم الخميس

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من المقرر أن تختتم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة لفصل الربيع اليوم الخميس.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن التدريبات التي بدأت يوم 8 مارس ستختتم اليوم الخميس كما هو مقرر لها، وسوف تراجع السلطات العسكرية في البلدين نتائج تلك التدريبات بعد غد السبت.وأوضح المسؤول العسكري أن التدريبات التي استمرت تسعة أيام أجريت على نطاق مصغر بسبب وباء كورونا، وأيضا لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.ومع إجراء التدريبات المعدلة، لم تنفذ الدولتان اختبار القدرة التشغيلية الكاملة، الذي يعتبر خطوة حاسمة وضرورية لكوريا الجنوبية لاستعادة قيادة العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة.وقال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، إن التدريبات تم تنفيذها "بنجاح".