واشنطن تؤكد على أن قضايا حقوق الإنسان في بؤرة اهتمامها الدبلوماسي

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن قضايا حقوق الإنسان تعد في بؤرة اهتمام الدبلوماسية الأمريكية، حتى عندما يتعلق الأمر بالجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جالينا بورتر" هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كانت قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية جزءا من جهود الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تضع دائما حقوق الإنسان بوجه عام في مقدمة سياساتها الخارجية وأهداف الأمن القومي.وأضافت أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية، وما زالت ملتزمة بنزع السلاح النووي.وجاءت هذه التصريحات بعد أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بيونغ يانغ بارتكاب "انتهاكات منهجية وواسعة النطاق" ضد شعبها، وذلك في أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" في سيول أمس.