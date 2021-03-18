سيول وواشنطن تعقدان اجتماع اثنين زائد اثنين اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماع "اثنين زائد اثنين" لوزراء الخارجية والدفاع من البلدين في سيول اليوم الخميس، حيث اجتمع وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه أوك" مع نظيريهما الأمريكيين "أنتوني بلينكن" و"لويد أوستن"، في أول لقاء من هذا النوع منذ أكتوبر 2016 الذي عقد في واشنطن.وبدأت المحادثات في مبنى وزارة الخارجية في وسط سيول، في الساعة 9:30 صباحا.ويناقش الوزراء من البلدين قضايا التحالف العالقة والقضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب والقضية النووية لكوريا الشمالية. وسيصدر الوزراء بيانا مشتركا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع للإعلان نتائج مناقشاتهم.ومن المقرر أن يقوم "بلينكن" و"أوستن" بزيارة مجاملة للرئيس "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم.كما ستوقع سيول وواشنطن بالأحرف الأولى على الاتفاق المبرم مؤخرا حول تقاسم تكاليف الدفاع، في حدث رمزي سيشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.