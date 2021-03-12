كوريا تشهد أكبر انخفاض في عدد حالات الزواج بسبب كورونا

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا كبيرا في عدد حالات الزواج خلال العام الماضي، إلى جانب الانخفاض في عدد السكان.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد حالات الزواج في العام الماضي بلغت 214 ألف حالة وهو أقل رقم على الإطلاق، حيث استمر الانخفاض في عدد حالات الزواج للعام التاسع على التوالي منذ عام 2012.ويرجع السبب في ذلك إلى تفاعل عدد من العناصر معا، مثل انخفاض عدد السكان في الثلاثينيات من العمر، وتغير الأفكار حول الزواج، ومشاكل الحصول على مسكن وزيادة تكاليف التعليم.كما اتضح أنه تم تأجيل عدد من حفلات الزواج بسبب وباء كورونا، وبالتالي انخفض عدد حالات الزواج بمقدار 26 ألفا، أي بنسبة 10.7% بالمقارنة مع العام الأسبق، وهو أكبر انخفاض منذ 49 عاما.وبالتوازي مع ذلك، انخفض عدد حالات الطلاق بنسبة 3.9% بالمقارنة مع العام الأسبق، وهو أول انخفاض في هذا المجال منذ 3 سنوات.وقال التقرير إن السبب في ذلك يرجع إلى تأخير الإجراءات القانونية بسبب وباء كورونا، والانخفاض المستمر في عدد المتزوجين.