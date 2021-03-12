انخفاض عدد الأجانب المقيمين في كوريا بسبب كورونا

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية إلى حوالي مليونين فقط نتيجة لاستمرار أزمة كورونا منذ العام الماضي، وهو أقل مستوى له منذ شهر ديسمبر من عام 2015.وطبقا لتقرير سنوي إحصائي أصدره مركز سياسات هجرة الأجانب التابع لوزارة العدل الكورية أمس، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا خلال شهر يناير الماضي مليونين و14 ألفا و433 شخصا بانخفاض نسبته 17% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.وقال التقرير إن عدد الأجانب المقيمين في كوريا ظل ينخفض للشهر الرابع عشر منذ شهر ديسمبر من عام 2019. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى خروج الأجانب المقيمين على مدى قصير من البلاد.وبلغ عدد هؤلاء الأجانب الذين يزورون كوريا دون تأشيرة دخول لأغراض السياحة أو الزيارة أو غيرهما، ويقيمون فيها لمدة تقل عن 90 يوما، 418 ألفا و904 شخص في شهر يناير الماضي، بانخفاض نسبته 39%، وهو أقل مستوى له منذ شهر ديسمبر من عام 2013، عندما بلغ 356 ألفا و842 شخصا.ومن بين الأجانب المقيمين في كوريا 43.7% صينيون، و10.5% فيتناميون، و8.9% تايلانديون.