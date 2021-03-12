بيان كوري أمريكي مشترك بشأن القضية النووية الكورية الشمالية

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عقد وزراء الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعات "2 زائد 2"، بدءا من الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، وكان من المقرر أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة، إلا أنه تم تمديده لعشرين دقيقة إضافية.وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك تضمن 4 بنود، شملت التحالف بين البلدين، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والتعاون الإقليمي، والتعاون الدولي.وأوضح البيان أن الجانبين يؤكدان على أولوية قضية الأسلحة النووية والصواريخ البالستية الكورية الشمالية، كما أعادا التأكيد على إرادتهما المشتركة لحل تلك المشكلة.كما اتفقا على ضرورة إجراء دراسة للوضع، وتنفيذ سياساتهما تجاه كوريا الشمالية بشكل منسق تماما.وفيما يتعلق بالقضايا الراهية الإقليمية، أكد الطرفان على أهمية التعاون الثلاثي الكوري الجنوبي الأمريكي الياباني، ومساندة القيم المشتركة للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي لوعود البلدين باعتراض كل التصرفات التي قد تزعزع النظام الدولي.كما أوضحا أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تقوم بدور مهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم هو الأول من نوعه منذ شهر ديسمبر من عام 2016.ومن المقرر أن يقوم وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان بزيارة مجاملة للرئيس الكوري "مون جيه إين" في مقر الرئاسة مساء اليوم.