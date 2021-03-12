أول تواصل دبلوماسي كوري ياباني

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بعث وزير الخارجية اليابانية "موتيغي دوشيميس" برسالة رد على رسالة كان نظيره الكوري "جونغ اوي يونغ" قد أرسلها للتعازي في ذكرى الزلزال القوي الذي ضرب شرق اليابان قبل 10 سنوات.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تلقت رسالة الرد التي أرسلها الوزير الياباني أول من أمس الثلاثاء ردا على الرسالة التي كان قد الوزير الكوري أرسلها يوم 10 من هذا الشهر بمناسبة مرور 10 أعوام على الزلزال.الجدير بالذكر أن رسالة الرد هذه تمثل أول تواصل من قبل الوزير الياباني منذ تولي الوزير الكوري منصبه يوم 9 من الشهر الماضي.ويذكر أن الوزير "جونغ" ظل منذ توليه المنصب يجري اتصالات بوزراء خارجية الدول الرئيسية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإجراء اتصال بالوزير الياباني.وامتنع مسؤول وزارة الخارجية الكورية عن توضيح تفاصيل رسالة الرد.