كوريا والولايات المتحدة توقعان رسميا على اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع

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وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا على الاتفاق الحادي عشر لتقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين، اليوم الخميس بحضور وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ" ونظيره الأمريكي "توني بلينكون"، ووزير الدفاع الكوري "صوه اوك" ونظيره الأمريكي "لويد أوستن".وقام المفاوض الكوري "جونغ اون بو" والقائم بأعمال السفير الأمريكي في سيول "روبرت لابسن" بالتوقيع على المذكرة بحضور الوزراء الأربعة.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن حفل التوقيع يظهر إرادة حكومتي البلدين لتعزيز التحالف بينهما، مشيرا إلى أنه تم تسوية الفراغ في هذه الاتفاقية بين البلدين.وكان الجانبان قد اتفقا يوم 7 من هذا الشهر، أي بعد مرور 46 يوما من انطلاق حكومة "جو بايدن"، على زيادة حصة الجانب الكوري من تكلفة وجود القوات الأمريكية في كوريا بنسبة 13.9% بالمقارنة مع العام الماضي، وزيادة حصة كوريا سنويا خلال الـ4 سنوات القادمة بناء على زيادة نفقات الدفاع في كوريا.وبهذا يكون الجانبان قد توصلا سريعا إلى هذه الاتفاقية، بعد أن كانا قد واجها صعوبات كبيرة خلال فترة حكومة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ رسميا بعد حوالي شهرين.