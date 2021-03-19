الصين تؤكد التزامها بالمساعدة في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن بكين ستلعب دورا بناء في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في سيول في وقت سابق من اليوم خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية برفقة وزير الدفاع "لويد أوستن"، حيث قال "بلينكن" إن الصين يمكنها أن تلعب "دورا مهما للغاية" في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة النووية.وأضاف المتحدث الصيني أن حكومة بلاده تهتم بالقضايا ذات الصلة في شبه الجزيرة الكورية، وتحرص على إبقاء زخم الحوار مستمرا.كما شدد على أن الصين ستسير يدا بيد مع الدول المعنية، وتدير النزاع بالاشتراك معها، وتواصل الاتصالات والمناقشات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.