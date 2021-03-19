الرئيس مون يتعهد بمواصلة الجهود لتحسين العلاقات مع اليابان

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن سيول ستواصل جهودها لاستعادة العلاقات مع اليابان.ووفقا للمتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك"، أدلى "مون" بهذا التصريح في اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين "أنتوني بلينكن" و"لويد أوستن" في المكتب الرئاسي أمس الخميس، حيث قال إن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان ضرورية من أجل السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا، كما تعد الأساس القوي للتعاون الثلاثي الذي يضم سيول وطوكيو وواشنطن.وأشاد الوزيران الأمريكيان بجهود سيول وتصميمها على تحسين علاقاتها مع طوكيو، وأعربا عن توقعهما بإحراز تقدم في هذه القضية.وفيما يتعلق بمراجعة إدارة "جو بايدن" للسياسات تجاه كوريا الشمالية، أكد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة تعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في صياغة استراتيجيات منسقة وشاملة للتعامل مع قضايا كوريا الشمالية.وقال إن كوريا الجنوبية ستقوم بدورها في تحقيق عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق بين سيول وواشنطن.