سيول تشدد على أهمية علاقاتها بكل من الولايات المتحدة والصين

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" إن كلا من الولايات المتحدة والصين دولتان مهمتان بالنسبة إلى كوريا الجنوبية.وأدلى "جونغ" بهذا التصريح أمس الخميس في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء، عقب اجتماع "اثنين زائد اثنين" الذي عقد في سيول في وقت سابق، حيث التقى هو ووزير الدفاع "صوه أوك" مع نظيريهما الأمريكييْن.وردا على سؤال عما إذا كانت سيول ستتعرض لضغط الاختيار بين واشنطن وبكين وسط المواجهة المستمرة بين القوتين العالميتين، قال "جونغ" إن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد لكوريا الجنوبية، بينما تعد الصين أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى مواصلة تطوير علاقاتها بانسجام مع الصين على أساس تحالفها مع الولايات المتحدة، وأكد أن سيول ستواصل دعمها لجهود الولايات المتحدة والصين للتواصل فيما بينهما.وأكد جونغ على أن الاضطرار إلى الاختيار بين البلدين لن يحدث أبدا بالنسبة لكوريا الجنوبية، واصفا ذلك بأنه نهج مستحيل. وشدد على أنه لم يسبق لأيٍّ من واشنطن أو بكين أن طلبت من سيول مثل هذا الاختيار.