وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، ولمدة ثلاثة أيام.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن "لافروف" سيجري محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" يوم الخميس، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام العالمي.ومن المقرر أيضا أن يحضر الوزيران حفلا يوم الأربعاء بمناسبة "عام التبادلات المشتركة" بين البلدين، للاحتفال بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الثنائية.وقد تم تحديد "عام التبادلات المشتركة" في البداية في عام 2020، ولكن تم تمديده لعام واحد إضافي بسبب جائحة كورونا.وتوقعت الوزارة أن تكون زيارة "لافروف" فرصة لتعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين، وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بينهما.