وكالة الأدوية الأوربية تقول إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

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قالت تقارير إعلامية إن أعلى هيئة تنظيمية للأدوية في أوربا قد خلصت إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" يعد "آمنا وفعالا"، على الرغم من التقارير التي تفيد حدوث جلطات دموية بين بعض متلقي اللقاح.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، وغيرها من وسائل الإعلام، فقد أعلنت وكالة الأدوية الأوربية عن هذه النتيجة أمس الخميس بعد إجراء تحقيقات في هذا الشأن.وقال رئيس الوكالة "إمير كوك" إن لجنة السلامة التابعة للوكالة توصلت إلى نتيجة علمية واضحة مفادها أن عقار "أسترازينيكا" آمن وفعال، مشيرا إلى أن اللقاح لا يزيد من معدل الإصابة بالجلطات الدموية، وأن فوائد استخدامه تفوق مخاطره المحتملة.لكنه أشار أيضا إلى أن الوكالة لا يمكنها استبعاد وجود صلة بين هذا اللقاح وحدوث أنواع نادرة من جلطات الدم.