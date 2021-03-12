إطلاق قمر مراقبة كوري غدا من كازاخستان

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أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي متوسط الحجم تم تطويره بتقنية كورية خاصة لمراقبة الأراضي، في الساعة الثالثة وسبع دقائق من بعد ظهر غد السبت حسب التوقيت الكوري، من قاعدة "بايكونور"الفضائية في كازاخستان.وقد بدأت عملية نقل القمر الصناعي يوم الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي من المعهد الكوري للطيران والفضاء إلى كازاخستان، ووصل إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم الرابع والعشرين، حيث خضع لسلسلة من الإختبارات الفنية المختلفة على مدار 50 يوما استعدادا لإطلاقه.وسوف يتم إطلاق القمر باستخدام الصاروخ الحامل الروسي "سويوز 2.1 إيه"، وسيتم فصل القمر من الصاروخ بعد 64 دقيقة من الإطلاق، وبعد 38 دقيقة من الفصل سيتم إجراء أول اتصال بين القمر ومحطة "سبالباد" الأرضية النرويجية.وبعد دخوله المدار على ارتفاع 497.8 كليومتر، سيبدأ القمر في إرسال مقاطع فيديو اعتبارا من شهر يونيو القادم، وسيتم توزيع الفيديوهات الملتقطة على الهيئات المعنية ذات الصلة بإدارة الأراضي والمصادر ومكافحة الكوارث الطبيعية.