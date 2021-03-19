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الدولية

أونكتاد ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.7%

Write: 2021-03-19 11:10:02

أونكتاد ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.7%

Photo : Getty Images Bank

رفعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.7% لعام 2021.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الخميس إنها رفعت توقعاتها بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في سبتمبر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن من بين أسباب رفع التوقعات: الزيادة المتوقعة في الإنفاق على خلفية تطوير لقاحات فيروس كورونا، وحزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وتوقعت أونكتاد للاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 4% هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤدي نمو الاستثمارات والصادرات إلى حدوث انتعاش اقتصادي.
وبحسب البلد، من المتوقع أن تسجل الصين أكبر نمو بنسبة 8.1% هذا العام، بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.5%، والاتحاد الأوربي بنسبة 4%، واليابان بنسبة 2.1%.

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