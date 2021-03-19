أونكتاد ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.7%

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رفعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.7% لعام 2021.وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الخميس إنها رفعت توقعاتها بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في سبتمبر من العام الماضي.وأوضح التقرير أن من بين أسباب رفع التوقعات: الزيادة المتوقعة في الإنفاق على خلفية تطوير لقاحات فيروس كورونا، وحزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة.وتوقعت أونكتاد للاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 4% هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤدي نمو الاستثمارات والصادرات إلى حدوث انتعاش اقتصادي.وبحسب البلد، من المتوقع أن تسجل الصين أكبر نمو بنسبة 8.1% هذا العام، بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.5%، والاتحاد الأوربي بنسبة 4%، واليابان بنسبة 2.1%.