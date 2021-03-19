تسجيل 463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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سجلت كوريا الجنوبية 463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الخميس، ليظل العدد اليومي في نطاق 400 حالة لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن الإصابات الجديدة رفعت العدد المتراكم في البلاد إلى 97 ألفا و757 حالة.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 441 حالة محلية المصدر، و22 حالة وافدة من الخارج.ومن بين مجموع الحالات، تم تسجيل حوالي 72% منها في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سيول 144 حالة، ومقاطعة كيونغ كي 153 حالة، وإنتشون 23 حالة، بينما تم تسجيل 121 حالة في بقية أجزاء البلاد.ومع استمرار الموجة الثالثة من الوباء بلا توقف للشهر الخامس على التوالي، تقلبت الحالات اليومية بين 300 و400 حالة على مدار الأسابيع العديدة الماضية.وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1690 وفاة، وبلغ معدل الوفيات 1.73%.وارتفع عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار حالة واحدة ليصل إلى 101.