الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام 5 أيام حدادا على ضحايا حادث أتلانتا

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أمر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الخميس بتنكيس الأعلام في الهيئات الحكومة الفيدرالية والجيش، حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار في مدينة إتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص بمن فيهم 4 نساء كوريات.وقال "بايدن" إنه كدليل على احترام ضحايا أعمال العنف التي ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في أتلانتا، أمر بأن يتم تنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وجميع المبانئ والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وجميع السفن البحرية التابعة للحومة الفيدرالية حتى غروب الشمس من يوم الثاني والعشرين من مارس.ومن جهة ثانية، قالت الشرطة الأمريكية إنها لا تستبعد إمكانية توجيه تهمة جريمة الكراهية لمطلق النار "روبرت آرون لونغ" وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك على الرغم من أن "لونغ" نفى وجود أي دافع عنصري لديه، قائلا إنه يواجه مشاكل "إدمان الجنس".