الخارجية الأمريكية تصف زيارة بلينكن لكوريا واليابان بأنها كانت ناجحة

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قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "مارك نابر" إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لكل من اليابان وكوريا الجنوبية كانت ناجحة، مشيرا إلى انه بحث مع الجانبين الياباني والكوري التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، بما في ذلك قضايا كوريا الشمالية والصين.وأضاف "نابر" الذي كان يرافق "بلينكن" في زيارته لطوكيو وسيول، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو نظمه مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن، أنه تم خلال هذه الزيارة بحث التحديات التي تواجهها حاليا الولايات المتحدة، مثل البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتصرفات الصين القمعية في شرق وجنوب بحر الصين، خاصة ضد تايوان وهونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.ووصف "نابر" الزيارة التي قام بها "بلينكن" لكل من طوكيو وسيول بأنها ناجحة، موضحا أن "بلينكن" قد أكد خلال زيارته على أهمية التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.