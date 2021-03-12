كوريا وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

اجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" اليوم الجمعة في سيول مع نظيره الكوستاريكي "رودولفو سولانو"، حيث بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الحقيقي بين البلدين.وقال الوزير الكوري "جونغ" إن كوستاريكا دولة صديقة تقليدية تشترك مع كوريا الجنوبية في القيم الأساسية، مثل الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون والتبادل بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي ستصادف العام القادم.وأضاف أن كوستاريكا تعد شريكا مهما لكوريا في التعاون الهادف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في كل من الصفقة الجديدة الخضراء الكورية، واستراتيجية إزالة الكربون التي تنتهجها حكومة كوستاريكا.ومن جانبه، أعرب الوزير الكوستاريكي "سولانو" عن أمله في توسيع نطاق التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.ودعا إلى تقوية التعاون الاستراتيجي والفعلي في إصلاح الهيكلة الاقتصادية من خلال التعاون في مجالات المدن الذكية وإزالة الكربون والاقتصاد الرقمي.