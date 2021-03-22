الاقتصادية عدد الأشخاص المستعدين للتوظيف في كوريا يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع عدد الأشخاص الذين يستعدون للعمل في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر فبراير الماضي، مع تدهور حالة سوق العمل نتيجة لاستمرار وباء كورونا.

ووفقا لتحليل بيانات حول الوظائف الحكومية أجرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس الأحد، فإن عدد الذين يدرسون أو يتدربون للحصول على وظائف في الوكالات الحكومية والشركات الكبيرة قد بلغ 853 ألفا في فبراير، بزيادة نسبتها 10,8% مقارنة بالعام السابق. ويعد هذا الرقم هو الأكبر منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2003.

وقد شغل الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الحصة الأكبر بمقدار 760 ألفا، وهو ما يمثل 89 بالمائة من إجمالي عدد الذين يستعدون للعمل.

ويذكر أنه يتم تصنيف الأشخاص الذين يدرسون في المعاهد الخاصة للاختبارات التي تديرها الدولة أو في مراكز التدريب المهني للتحضير للتوظيف حاليا ضمن السكان غير النشطين اقتصاديا.







