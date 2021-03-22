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الحكومة الكورية تطلق خدمة عامة لتوفير بيانات حول جودة الهواء

Write: 2021-03-22 10:48:18

الحكومة الكورية تطلق خدمة عامة لتوفير بيانات حول جودة الهواء

Photo : YONHAP News

ستبدأ كوريا الجنوبية في تقديم مقاطع فيديو وبيانات حول جودة الهواء في الوقت الفعلي لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة، للجمهور، باستخدام بيانات من قمرها الصناعي البيئي الذي تم إطلاقه العام الماضي.
وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة البيئة ووزارة مصائد الأسماك والمحيطات عن هذه الخطة يوم أمس الأحد، حيث سيتم توفير الخدمة العامة الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين على هذه الصفحة على الإنترنت: https://nesc.nier.go.kr التابعة لمركز الأقمار الصناعية البيئي في المعهد الوطني لأبحاث البيئة.
وسوف توفر هذه الخدمة بيانات عن سبعة أنواع من ملوثات الهواء، بما في ذلك ثاني أكسيد النيتروجين، وكذلك بيانات عن الأوزون والعمق البصري للهباء الجوي. كما سيتم توفير بيانات إضافية عن مستويات ثاني أكسيد الكبريت في أثناء الكوارث الطبيعية.
وسوف يتم توفير الخدمة بناء على البيانات المرسلة من القمر الصناعي الكوري "تشولليان 2-بي" الذي تم إطلاقه في فبراير من العام الماضي.



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