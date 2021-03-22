السلطات الصحية الكورية تجري اختبارات كورونا على جميع عمال حمامات الساونا

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وسط الإصابات المرتبطة بحمامات الساونا، قررت الحكومة الكورية إجراء اختبارات فيروس كورونا على جميع العاملين في تلك الحمامات والحمامات العامة في جميع أنحاء البلاد.وأعلنت وزارة الصحة عن هذا القرار في إفادة صحفية أمس الأحد، موضحة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الخاصة على تلك الحمامات اعتبارا من اليوم الاثنين.وبموجب هذه الخطوة، ستجري الحكومة اختبار تفاعل البوليميرز المتسلسل "بي سي آر" على جميع العاملين في حمامات الساونا والحمامات العامة، بما في ذلك الحلاقون ومشغلو الكافتيريات وموظفو الإدارة وغيرهم، كما سيتم إجراء اختبار "بي سي آر" كل أسبوعين في المناطق التي شهدت عدوى جماعية.وسوف تلزم السلطات جميع حمامات الساونا والحمامات العامة بإجراء فحوصات درجة الحرارة لعملائها وفحص رموز "كيو آر" للعملاء، كما سيتم أيضا منع العمال والعملاء في غرف الساونا من التحدث مع بعضهم البعض في أثناء وجودهم في المبنى، ونصح العملاء بالبقاء في غرف الساونا لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة.