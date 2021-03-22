دبلوماسيون من كوريا الشمالية يغادرون ماليزيا بعد قطع العلاقات بين البلدين

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غادر دبلوماسيون كوريون شماليون سفارة بلادهم في ماليزيا يوم أمس الأحد، بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ أنها ستقطع علاقاتها مع كوالالمبور بسبب تسليمها مواطنا كوريا شماليا إلى الولايات المتحدة.ووفقا لوسائل الإعلام الماليزية، غادر 33 شخصا، بمن فيهم الدبلوماسيون العاملون في السفارة وأفراد أسرهم، مقر السفارة في حافلة في حوالي الساعة 11 صباحا، متجهين إلى مدينة شنغهاي الصينية على متن طائرة أقلعت في الساعة 4:56 مساء.وقبل مغادرته إلى المطار، أصدر القائم بالأعمال وعضو مجلس سفارة كوريا الشمالية "كيم يو سونغ" بيانا انتقد فيه ماليزيا لتسليمها مواطنها كوريا شماليا للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، واتهم السلطات الماليزية بأن هذا الترحيل نتيجة لمؤامرة بقيادة الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، وقال إن هذه القضية قد دمرت أساس العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية وماليزيا.وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوالالمبور بعد أن قررت ماليزيا تسليم رجل كوري شمالي متهم بغسيل الأموال إلى الولايات المتحدة.