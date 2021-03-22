وزير الدفاع الكوري يبدأ جولة تشمل الإمارات والهند

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بدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" جولة خارجية تشمل زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والهند.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الاثنين إن هذه الجولة تهدف إلى استئناف أنشطة الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، والتي تأخرت منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا، من أجل تنشيط التبادلات الدفاعية والتعاون مع دول العالم.وقد غادر الوزير "صوه" سيول ظهر أمس الأحد على متن رحلة تجارية من مطار إنتشون الدولي، حيث سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة أولا تلبية لدعوة من وزير الدفاع الإماراتي "محمد أحمد البواردي"، لعقد المحادثات الأمنية السنوية بين البلدين، وبحث التبادلات العسكرية والتعاون الدفاعي. وخلال هذه الزيارة يخطط "صوه" للالتقاء بعدد من الشخصيات العسكرية الرئيسية الأخرى في الإمارات، وزيارة وحدة "أخ" الكورية الجنوبية التي تم إرسالها إلى الإمارات، حيث تحتفل الوحدة بالذكرى العاشرة على بدء خدماتها هناك.وبعد اختتام زيارته للإمارات سيتوجه الوزير الكوري إلى الهند يوم الخميس في رحلة تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع نظيره الهندي "راجناث سينغ".