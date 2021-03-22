قوات الأمم المتحدة تجري اتصالات مع كوريا الشمالية بشأن حرائق المنطقة منزوعة السلاح

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قالت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية أمس الأحد إنها أجرت اتصالات سريعة مع كوريا الشمالية عندما اندلع حريقان في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأسبوع الماضي.وأوضحت قيادة قوات الأمم المتحدة في منشور على فيسبوك أن حريقين اندلعا في المنطقة، لكن الاتصال السريع مع الجيش الشعبي الكوري الشمالي مكّن أعضاء قيادة الأمم المتحدة من تمرير المعلومات الأساسية وتسهيل مهمة قوات مكافحة الحرائق الجوية التابعة لهيئة الغابات في كوريا الجنوبية.ورغم أن قيادة قوات الأمم المتحدة لم تحدد مواقع تلك الحرائق، إلا أنه من المعتقد أنها في وقعت في منطقة "يون تشون" في مقاطعة كيونغ كي، في الجزء الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح، يوم الأربعاء الماضي.وتدير قيادة قوات الأمم المتحدة، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشرف على المنطقة منزوعة السلاح، خطا ساخنا مع الجيش الكوري الشمالي. ويقال إن هذا الخط الساخن لا يزال قيد التشغيل حتى بعد أن قطعت كوريا الشمالية جميع الاتصالات مع كوريا الجنوبية في شهر يونيو من العام الماضي.