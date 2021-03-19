الصادرات الكورية تنمو بنسبة 12,5% في أول 20 يوما من شهر مارس

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نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 12,5% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر مارس الجاري.ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة للبلاد 33 مليارا و870 مليون دولار في الفترة المذكورة.كما نما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 16,1% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار 0,5 يوم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وزادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 13,6%، والسيارات بنسبة 13%، بينما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12,4%، وأجهزة الاتصالات بنسبة 4,7%. وأظهرت البيانات أن الشحنات الكورية إلى الصين قد زات بنسبة 23,4%، والولايات المتحدة بنسبة 7,4%، بينما تراجعت الصادرات الكورية إلى الشرق الأوسط بنسبة 27,9%، واليابان بنسبة 10,7%.