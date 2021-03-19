الحكومة الكورية تقدم تعازيها للضحايا الكوريين في حادث إطلاق النار في أتلانتا

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أعربت الحكومة الكورية عن عميق تعازيها في وفاة مواطنة كورية و3 أمريكيات من أصل كوري، نتيجة لسلسلة إطلاق النار في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، كما قدمت الحكومة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيها للجاليات الكورية والآسيوية في الولايات المتحدة والتي صدمت من ذلك الحادث المأسوي.وأعربت الحكومة عن تأييدها للجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لمكافحة الكراهية والعنف، مشيرة إلى أن حكومة سيول لن تتغاضى مطلقا عن مثل ذلك الحادث الذي وقع في أتلانتا.وقالت إن سيول وواشنطن قد اتفقتا على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحياة الآمنة والمستقرة للكوريين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك خلال المحادثات التي عقدت مؤخرا في سيول بين وزيري خارجية ودفاع البلدين.وأضافت أنها ستواصل بذل الجهود لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة مستقبلا بالتعاون مع الحكومة والبرلمان والمنظمات المدنية وجمعيات الجالية الكورية في الولايات المتحدة.