بايدن يعرب عن مشاركته للجالية الأمريكية الآسيوية آلامها

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قال نائب أمريكي من أصل كوري إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أعرب عن مشاركته للجاليات الآسيوية في الولايات المتحدة الآلام التي تعانيها بسبب حادث إطلاق النار في أتلانتا الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص منهم 6 آسيويين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة.وقال النائب عن ولاية جورجيا "سام بارك" يوم السبت الماضي إن الرئيس "بايدن" ونائبته "كامالا هاريس" قد استمعا إلى حسرة وخوف وغضب الجاليات الأمريكية الآسيوية، وأعربها عن مشاركتهما لآلامها خلال لقاء مغلق مع قادة الجاليات الآسيوية يوم الجمعة الماضي.وأضاف النائب "بارك" الذي حضر ذلك اللقاء أن "بايدن" أبدى تفهما وتعاطفا كبيرا تجاه الجاليات الأمريكية الكورية والآسيوية.وقام "بارك" بتسليم بيان صادر عن 20 منظمة أمريكية كورية يدين حادث إطلاق النار الأخير باعتباره جريمة كراهية عنصرية ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إجراء تحقيق عادل سريع في هذا الشأن.الجدير بالذكر أن شابا أمريكيا أبيض اسمه "روبرت آرون لونغ" يبلغ من العمر 21 عاما قد أطلق النار يوم الثلاثاء الماضي في اثنين من مراكز التجميل في آتلانتا ومركز للتدليك على بعد 50 كيلومترا من مقاطعة شيروكي، مما أسفر عن مقتل 6 نساء من أصول آسيوية، منهن 4 نساء من أصل كوري.