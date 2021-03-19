أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لليوم السادس على التوالي

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 415 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك أكثر من 400 حالة لليوم السادس على التوالي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 396 حالة محلية المصدر، فيما تم تأكيد الـ19 حالة الأخرى لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد حالات أعراض الآثار الجانبية بعد تلقى لقاح كورونا حوالي 9 آلاف و700 حالة، معظمها تتمثل في ألم في العضلات، وصداع، وحمى، وقشعريرة.وقال وزير الإدارة العامة والأمن "جون هيه تشول" اليوم الاثنين إنه ستبدأ حملة يوم الأول من أبريل لتطعيم 3 ملايين و640 ألفا من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما، من خلال 46 مركزا للتطعيم في أنحاء مختلفة من البلاد.وأضاف أنه سيتم توفير مراكز للتطعيم ليصل عددها إلى 267 مركزا حتى نهاية شهر أبريل.وقالت السلطات الصحية إنها ستكشف عن الإجراءات المعدلة للتباعد الاجتماعي يوم الجمعة لتطبيقها بدءا من الأسبوع القادم.