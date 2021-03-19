واشنطن وبكين تختتمان محادثات آلاسكا دون إصدار بيان مشترك

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اختتمت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي يومين من المحادثات رفيعة المستوى بينهما التي عقدت في ألاسكا دون إصدار بيان صحفي مشترك.وقد مثل الجانب الأمريكي في المحادثات وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" ومستشار الأمن القومي "جاك سوليفان"، فيما مثل الجانب الصيني وزير الخارجية "وانغ يي" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيتشي".وبعد ثلاث جلسات من المحادثات، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "سوليفان" للصحفيين إن الجانبين الأمريكي والصيني أجريا مناقشات صعبة حول ملفات واسعة النطاق، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الصين من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" إن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان، موضحا أنه ناقش مع الجانب الصيني القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران.وقال رئيس الجانب الصيني "يانغ جيتشي" إن الجانبين تبادلا حوارا صادقا وبناء ومفيدا، لكنه أضاف أنه مازال هناك اختلاف في جهتي نظر الجانبين.وبذلك أصبح من الضروري للحكومة الكورية الجنوبية مراجعة استراتيجيتها الدبلوماسية، نظرا لأن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس "جو بايدن" والصين كانت صعبة وكشفت عن اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين، وشكلت مؤشرا على الحقبة الصعبة المقبلة.