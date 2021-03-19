افتتاح فعاليات أسبوع سيول للموضة عبر الفيديو

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افتتحت اليوم الاثنين فعاليات أسبوع سيول للأزياء الجاهزة الخاصة لربيع عام 2021 عبر الفيديو بسبب وباء كورونا، في المتحف الوطني المركزي والمتحف الوطني للفن المعاصر وحديقة هر الهان. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها كل من المتحف الوطني المركزي والمتحف الوطني للفن المعاصر باستخدام مساحة عرضهما الداخلية لإقامة أحداث خاصة بالأزياء والموضة فيها. وجاء ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنمية صناعة الأزياء التي تعاني من الركود بسبب وباء كورونا، وتقليدا لمعارض الأزياء التي تقيمها شركات الأزياء العالمية المشهورة في متحف اللوفر. وسوف يقام غدا الثلاثاء أول فعالية من فعاليات أسبوع سيول للموضة تنظمها شركة "سي جي إن إي" للأزياء، أمام باغودا معبدكيونغ تشون سا البوذي الصخري المكون من 10 طوابق والمعروض في المتحف الوطني المركزي، بصحبة أداء أغاني البانسوري التقليدية والرقص التقليدي. وسيتم الكشف عن مقطع الفيديو الافتتاحي لفعاليات أسبوع سيول للموضة في الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويمكن مشاهدته مجانا خلال 6 أيام من الكشف عنه.