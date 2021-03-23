النيابة تنتقد وزير العدل بسبب قرار إسقاط قضية رئيسة الوزراء السابقة

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رد العديد من وكلاء النيابة العامة على وزير العدل "بارك بوم كي" بعد أن أعرب عن أسفه لقرار الادعاء بعدم إعادة التحقيقات في قضية رشوة تتعلق برئيسة الوزراء السابقة "هان ميونغ سوك".وفي مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين، وصف مدع عام كبير يعمل في النيابة العامة في منطقة سيول الكبرى، خطوة الوزير بأنها محاولة يائسة للعثور على خطأ بعد أن توصل مكتب المدعي العام الأعلى إلى النتيجة التي لا يريدها الوزير.وقد تعامل المدعي العام بشكل خاص مع انتقادات الوزير بارك لكيفية إجراء مداولات مكتب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك قراره باستدعاء المدعي العام الذي تعامل مع القضية قبل حوالي عشر سنوات.وقال مدع عام آخر لوكالة يونهاب إنه لا بد أن يكون مكتب التخطيط الاستراتيجي قد حصل على معرفة أفضل بالقضية وكان لديه المزيد من الحياد السياسي مقارنة بالوزير.وكان وزير العدل قد أعلن موقفه أمس بعد ثلاثة أيام من قرار المدعين رفيعي المستوى في مكتب التخطيط الاستراتيجي إسقاط تهم الحنث باليمين المرتبطة بقضية الرشوة التي اتهمت فيها رئيسة الوزراء السابقة. وقد مارس بارك سلطته كوزير وأمر مكتب التخطيط الاستراتيجي بإعادة النظر في القضية نظرا للاشتباه في حدوث شهادة زور.